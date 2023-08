No principado de Sena, na antiga Voz da Cidade, a primeira rádio comunitária do Acre e uma das primeiras do Brasil, sob o comando de Dona Jandira e Floriano – os dois em memória – havia um padrão no oferecimento das músicas aos aniversariantes…era assim:

Os passarinhos amanheceram cantando//

Pois está aniversariando…..

Pois é.

Hoje é o aniversário de Deyse Maria, minha companheira leal, integral…..

E a música de hoje é do Natiruts e Amani Kush ….‘Tudo vai dar certo’…e esse é o verso fundamental…

Já deu certo…!

A música é linda e ouvi hoje pela manhã…

Comparto con Deyse y con vos…

J R Braña B.