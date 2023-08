GdA – A data da comemoração do início da Revolução Acreana, 6 de agosto, também será lembrada pela inauguração da primeira etapa do Museu dos Povos Acreanos, uma obra idealizada e iniciada em 2018, mas concretizada na gestão do governador Gladson Cameli, que compreende a importância da valorização da história e da cultura acreana.

Grifo meu: minhas 10 sugestões grátis ao governo e aos administradores do Museu dos Povos Acreanos e mais uma extra…deu trabalho organizar as ideias, mas não vou cobrar nada…anotem aí….

✔Financiamento adequado

Garantir recursos financeiros suficientes para a manutenção, expansão e renovação do museu. Isso inclui investir em pessoal qualificado, infraestrutura, exposições e atividades educativas

✔Acessibilidade

Que o museu seja acessível a todos os grupos da sociedade, incluindo pessoas com deficiência, idosos e crianças…

✔Programas educativos

Desenvolver programas educativos para diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento

✔Promoção da cultura local

O museu deve refletir a cultura e a história do Acre, promovendo a identidade local e o senso de pertencimento…

✔Colaborações e parcerias

Estabelecer parcerias com instituições educacionais, culturais e artísticas locais, bem como com outras entidades governamentais

✔Tecnologia e inovação

Incorporar tecnologias modernas para melhorar a experiência dos visitantes, como aplicativos de guia de áudio, realidade virtual, realidade aumentada e plataformas interativas online….

✔Gestão eficiente

Implementar práticas positivas de gestão, incluindo planejamento, monitoramento de desempenho, avaliação de impacto e adaptação às mudanças nas demandas dos visitantes

✔Divulgação e marketing

Promover o museu de forma eficaz (usando estratégias e mídias diversas)

✔Atendimento ao público

Treinar a equipe do museu para oferecer um atendimento cortês, informativo e atencioso aos visitantes, ajudando a tornar a experiência do museu mais positiva…

✔Avaliação e feedback

Estabelecer mecanismos de avaliação contínua e coletar feedback dos visitantes para identificar áreas de melhoria e fazer ajustes conforme necessário

E último:

✔Recuperar os sítios públicos da capital que estão abandonados e fazê-los funcionar….

Em tempo: eu sei que sua excelência, o governador GladsonC e seus principais assessores, leem oestadoacre.com….!Gracias!

J R Braña B.