Fique com a transmissão de Bahia de Feira e Nacional, que se enfrentam nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida de ida acontece nesta segunda (14), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Quem avançar para as quartas de final, faz os jogos do acesso para a Série C da disputa. ▶

😉 A narração é de Valter Lima, Comentários de Rodrigo Araújo e reportagem de Costta Filho ⚽ #Futebol #Brasileirão #Tremendão #TVEBahia