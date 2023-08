A Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único (Sagicad) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) lançou, na sexta-feira (11), o Mural de Comunicação – nova funcionalidade no Portal de Gestão do Cadastro Único. A ferramenta e o portal foram desenvolvidos pela Dataprev para o MDS.

Atualização permite o compartilhamento de informações entre a pasta e as gestões municipais e coordenações estaduais do CadÚnico de forma mais ágil.

“Isso abrange mais de 40 mil pessoas em todo o país. Melhorar a comunicação do Governo Federal com os municípios é mais um passo para fazer com que as famílias que buscam o Cadastro Único estejam sempre bem-informadas e, com isso, consigam acessar mais direitos”, comentou a secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, Letícia Bartholo.

O Mural é composto pelos seguintes blocos de informação:

Comunicado: disponibiliza comunicações diárias com orientações mais urgentes, como indisponibilidade de sistemas;

Informes: disponibiliza os informes do Cadastro Único dentro do Portal de Gestão do Cadastro Único;

Calendário: mostra a agenda dos principais eventos realizados e apoiados pelo ministério, em âmbito federal, estadual e/ou municipal;

Comunicados via ofício: orientações para os coordenadores municipais/estaduais de quais são as áreas responsáveis pelo tratamento de demandas do Cadastro Único e Bolsa Família;

Canais de atendimento: apresenta os canais de atendimento do ministério, Dataprev e Caixa, para cidadãos, gestões municipais e estaduais;

Tutoriais: disponibiliza os tutoriais do Sistema do Cadastro Único, GERID e Pronto Cliente.

Todos os operadores do Cadastro Único podem acessar a ferramenta na tela principal do Portal de Gestão do CadÚnico já nesta sexta-feira.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome