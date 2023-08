Aleac – Em um exemplo de colaboração interinstitucional, o Senador Sergião Petecão conseguiu uma vitória significativa para o Estado do Acre, ao garantir uma agenda com o Ministro de Portos e Aeroportos, Marcio França. Essa conquista, aconteceu decorrente ao esforço conjunto da Assembleia Legislativa do Estado do Acre e do Congresso Nacional, e representa um passo crucial para abordar a crise aérea que assola o estado do Acre.

A iniciativa, liderada pelo Presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Gonzaga, e pelo Primeiro Secretário, Nicolau Junior, demonstra a força da atuação coordenada entre as esferas legislativas. A união entre os deputados e o Senador Petecão culminou na vinda do Ministro Marcio França ao Acre em participar de uma audiência pública para discutir os desafios enfrentados pela crise aérea que vive o estado do Acre.

“É muito bom ver essa união entre a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional. A coletiva de imprensa realizada pelos parlamentares acreanos, liderada pelos Deputado Gonzaga e Nicolau e outros colegas, foi um marco que conduziu a esse avanço significativo”, afirmou o Senador Petecão.

O engajamento da Mesa Diretora e de todos os parlamentares reflete a dedicação em solucionar a crise aérea do Acre. O Senador Petecão manifestou seu compromisso em trazer representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e das empresas aéreas para participar da audiência pública. A cooperação entre as partes promete ser uma força impulsionadora para a resolução desse impasse.

A notícia da audiência com o Ministro Marcio França foi anunciada ontem, quando o Senador Petecão entrou em contato com o Deputado Nicolau Junior, informando sobre o agendamento da audiência. “Estamos muito satisfeitos por termos obtido sucesso nesse esforço conjunto. Agradeço ao Senador Petecão por ter aceitado o nosso pedido e por seu empenho incansável em trazer o Ministro ao Acre para discutir essa questão vital”, ressaltou o Deputado Nicolau Junior.

A expectativa é que a audiência pública, a ser realizada na Assembleia Legislativa, proporcione um ambiente propício para debater estratégias e soluções para a crise aérea que afeta o Estado. A presença do Ministro Marcio França e a oportunidade de interação direta entre as partes interessadas são vistas como um passo importante para encontrar uma resolução efetiva.

O Acre se prepara para receber essa audiência pública com otimismo, confiando que a colaboração entre parlamentares e a determinação do Senador Petecão resultarão em medidas concretas para superar a crise aérea e promover o desenvolvimento sustentável da região.