A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira, 22/8, um homem por estupro de vulnerável; produção e divulgação de material relacionado a abuso; e exploração sexual infantil na internet. A ação ocorreu no cumprimento a dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, em residências localizadas no município de Meleiro/SC.

Investigação iniciou ainda neste mês de agosto, a partir da análise de postagem feita por usuário de fórum na Dark Web, de vídeo de abuso sexual infantil perpetrado pelo homem contra uma criança do sexo feminino, com idade aparente entre 6 e 7 anos, na data dos fatos.

Polícia Federal, por meio da Força Tarefa de Identificação de Vítimas, empregando técnicas de investigação cibernética, conseguiu identificar a criança, o suspeito do crime e o possível local do abuso.

Durante as buscas foi realizada a arrecadação e a apreensão de equipamentos de informática, celulares e mídias de armazenamento. Em análise preliminar no local, foram encontradas imagens e vídeos contendo as cenas de pornografia infantil que circulavam na Dark Web e identificado o abusador, preso em flagrante e responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, produção e distribuição de material pornográfico infanto-juvenil e outros elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente. As penas somadas por tais crimes podem chegar a 33 anos de prisão.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Criciúma/SC