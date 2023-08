Confira, abaixo, a lista dos processos pautados para julgamento. A sessão tem transmissão ao vivo, a partir das 14h, pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6298

Relator: ministro Luiz Fux

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) x Presidente da República e Congresso Nacional

A ação questiona dispositivos do Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) que introduziram a figura do “juiz das garantias” no Código de Processo Penal. Sobre o mesmo tema serão julgadas as ADIs 6299, 6300 e 6305. Saiba mais aqui.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5783

Relator: ministra Rosa Weber

Procuradoria-Geral da República x Governador e Assembleia Legislativa do Estado da Bahia

A PGR questiona dispositivos de lei estadual da Bahia que estabelece prazo para o protocolo de pedidos de certificação, de reconhecimento e de regularização fundiária de terras públicas estaduais, rurais e devolutas ocupadas tradicionalmente por Comunidades Remanescentes de Quilombos e por Fundos de Pastos ou Fechos de Pastos. Saiba mais aqui.

Recurso Extraordinário (RE) 635659 – Repercussão geral (Tema 506)

Relator: ministro Gilmar Mendes

Francisco Benedito de Souza x Ministério Público do Estado de São Paulo

Recurso contra decisão do Juizado Especial Cível de Diadema (SP) que manteve a condenação do recorrente pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal. Ele sustenta que a conduta não representa afronta à saúde pública, mas apenas à saúde pessoal do próprio usuário. Saiba mais aqui.

Recurso Extraordinário (RE) 646104 – Repercussão geral

Relator: ministro Dias Toffoli

Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Tipo Artesanal (Simpi) do Estado de SP x Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas, Gás Hidráulicas e Sanitárias do Estado de SP (Sindinstalação)

O recurso discute a representatividade sindical de micro e pequenas indústrias artesanais. Ele foi interposto contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que entendeu, com base no modelo constitucional brasileiro da unicidade sindical, que o Simpi não representa uma categoria econômica e, portanto, não tem o direito de receber a contribuição sindical. Saiba mais aqui.

Recurso Extraordinário (RE) 1211446 – Repercussão geral (Tema 1072)

Relator: ministro Luiz Fux

Município de São Bernardo do Campo x Tatiana Maria Pereira Fernandes

Discute a possibilidade de servidora pública, mãe não gestante, em união estável homoafetiva, cuja gestação de sua companheira decorreu de procedimento de inseminação artificial heteróloga (em que o óvulo fecundado é da mãe não gestante), gozar de licença-maternidade. Saiba mais aqui.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3901

Relator: ministro Edson Fachin

Procuradoria-Geral da República x Governador e Assembleia Legislativa do Pará

A ação questiona as Leis 6.140/1998 e 6.468/2002, do Pará, que preveem a realização de provas de concursos e exames vestibulares nas redes de ensino pública e privada das 18h de sábado às 18h da sexta-feira seguinte. Saiba mais aqui.

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 54

Relatora: ministra Cármen Lúcia

Rede Sustentabilidade x Presidente da República e ministro do Meio Ambiente

O partido alega omissão inconstitucional do presidente da República e do ministro do Meio Ambiente em coibir o avanço do desmatamento na Amazônia. Saiba mais aqui.

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 760

Relatora: ministra Cármen Lúcia

Partido Socialista Brasileiro (PSB) e outros x União Federal

Ação contra supostos atos da União em relação à execução de plano efetivo de prevenção ao desmatamento na Amazônia. A ação inclui questionamentos contra o Ministério do Meio Ambiente e órgãos federais como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Fundação Nacional do Índio (Funai). Saiba mais aqui.