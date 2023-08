PMRB – O 80º Fórum Nacional de Secretarias Municipais de Administração das Capitais(FONAC) está sendo realizado, na capital acreana. Durante os dias 24 e 25, 18 municípios e 10 capitais, poderão debater e deliberar acerca de eixos temáticos voltados à gestão de patrimônio público, impactos da reforma tributária, nova lei de licitações e gestão de projetos.(…)

Fotos: Val Fernandes

A programação foi aberta pelo prefeito de Rio Branco que, durante o seu discurso, falou sobre as ações desenvolvidas na capital, os projetos políticos, econômicos, sociais, infraestrutura e de desenvolvimento de Rio Branco. Bocalom discorreu, ainda, sobre as ações de mobilidade urbana, pavimentação de ruas por meio do programa Recupera Rio Branco, sinalização, construção de elevados e viadutos.

Sobre o setor produtivo, o prefeito destacou os incentivos de fomento na distribuição de calcário, recuperação de áreas degradadas e tecnologia e sobre o projeto de habitação, o destaque foi o 1001 Dignidades e o Minha Dignidade. O gestor disse ainda que é um prazer muito grande poder receber os secretários das outras capitais na nossa capital, um lugar distante na Amazônia.

“É um prazer grande poder receber cada um dos secretários aqui e poder discutir os avanços que tem cada uma das nossas capitais na área de administração pública municipal. É muito importante essa experiência trocada entre cada um deles e Rio Branco vai ganhar muito disso. Vamos ter a oportunidade também de mostrar a cada um deles o progresso da nossa querida Rio Branco e o que é verdadeiramente a nossa Amazônia.”

