PMRB – A Prefeitura de Rio Branco como uma grande apoiadora dos eventos realizados na capital, esteve presente neste sábado (26) na IX edição do Encontro de Confraternização, Esporte, Cultura e Lazer da 7ª Região do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal (UDV), no Núcleo Encanto da Rosa, localizado na BR-364.

Realizado desde 1997, o evento tem por objetivo proporcionar o lazer e o entretenimento aos associados em um ambiente familiar e seguro, em que haja espaço para a prática de esportes e de manifestações culturais.

Segundo o presidente da UDV Tiago Hilário, é muito bom ver a municipalidade empenhada em não só auxiliar nos eventos realizados pela União do Vegetal, mas de também estar prestigiando. Ele aproveitou para gradecer a participação do prefeito da capital.

“Pra gente é uma alegria, o nosso líder espiritual sempre falou pra gente mostrar que também estamos construindo uma sociedade melhor. A gente faz com a nossa irmandade, mas contamos com a parceria do poder público. Hoje o prefeito está presente dando a sua contribuição é uma parceria que vem nos auxiliando. Só temos a agradecer por esse momento.”

O prefeito de Rio Branco, agradeceu pelo convite e destacou a importância desse evento que chama a atenção e atrai pessoas no só do Acre, mas também de outros estados e até mesmo países.

“A Prefeitura sempre estará disposta e pronta para poder ajudar em qualquer evento desse tipo, desde que seja para alegrar a vida, o espírito, tenha certeza que a prefeitura estará sempre junta. Aqui também está o governo do estado com o Samu. Todo mundo ajudando porque é um evento que vale a pena e é importante para todos nós.”

Os vereadores Antônio Morais e Raimundo Castro também foram prestigiar o encontro.

“Um dia de luz, muita paz, muito amor e vamos para a festa nesses dois dias de encontro. É muito importante para a sociedade espírita. Está uma linda festa”, destacou o vereador Raimundo Castro.