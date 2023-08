Aleac – Em discurso na sessão desta quarta-feira (30), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) trouxe à tona uma questão crucial relacionada ao financiamento de clubes esportivos. O parlamentar fez um apelo para a aprovação de uma matéria de autoria governamental sobre o tema.

“Quando eu puder tirar o quórum aqui para derrubar uma matéria do governo eu vou fazer. Mas quero fazer aqui um apelo, apelo sincero para aprovar uma matéria de autoria do governo sendo que eu sou da parte menor, da oposição”, disse o deputado.

O tema central do discurso girou em torno do Projeto de Lei que prevê a distribuição de R$ 2 milhões para os clubes de futebol acreano, um assunto que, segundo o deputado, transcende as linhas partidárias. Ele expôs que o desporto não é um interesse exclusivo do governo, e fez referência à aparente contradição de não haver uma atenção mais significativa ao assunto.

O oposicionista mencionou ainda os esforços do ano anterior, nos quais a oposição trabalhou arduamente para garantir recursos mínimos no orçamento visando ao financiamento dos clubes esportivos. Ele apontou para a falta de interesse do governo em executar esse orçamento, exemplificando que, mesmo após o término do campeonato local, convênios não foram assinados.

O apelo de Magalhães foi direcionado a seus colegas parlamentares presentes, destacando a importância de aprovar a matéria em discussão. Ele ressaltou a necessidade de apoiar o desporto e de estender uma mão amiga aos desportistas.

“A gente precisa estender a mão para o desporto, o apelo que faço é de que como nós temos uma presença aqui no plenário de um quórum qualificado, peço que votemos essa matéria hoje. Temos como fazer isso”, complementou.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Jardy Lopes

Grifo meu: e quando o governo vai recuperar o Arena da Floresta….?

J R Braña B.

