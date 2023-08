O GDA está preparando medidas de contenção de gastos nas secretarias e na máquina do Estado….depois da porta arrombada…é o que os servidores em todos os postos começaram a ouvir nas últimas horas…

…devido à gestão financeira desordenada e à nomeação indiscriminada de centenas de cargos sem precisão nos últimos meses, que resultaram em gastos substanciais sem um retorno positivo à sociedade, a realidade bate à porta dos gerentes do governo.

Essa falta de critério e planejamento ficou evidente, e os buracos profundos nas finanças estaduais começam a dar o ar da graça…Era previsível…

É a consequência de uma administração descontrolada, que agora está prestes a debitar (a conta) de forma inevitável sobre os servidores e os serviços públicos oferecidos à comunidade nos 22 municípios.

Aquelas famosas reuniões de chefia com subordinados pedindo economia com os gastos (cafezinho, copo, etc…e outras bobagens) estão sendo preparadas em toda máquina…ou seja, o patrão gasta à vontade, sem pena e na hora do aperreio os servidores de salários (minguados) é que são chamados a segurar a onda…

Educação, saúde, segurança e infraestrutura, que já enfrentam desafios consideráveis, agora enfrentarão – é o que dizem – um cenário ainda mais sombrio….duvido, porém, que aquelas agendas pomposas com promoções e entregas de medalhas às castinhas locais tenham fim…

A falta de planejamento e a gastança (além da falta de senso de justiça social) do GDA não apenas minaram os recursos da viúva, mas também comprometeram a já precária qualidade de vida dos cidadãos acreanos.

Sempre é hora de responsabilidade (não somente a fiscal, mas especialmente a social)…

…Isso inclui revisão das centenas de nomeações desnecessárias de apadrinhados improdutivos sanguessugas e da gastança sem critérios(inclusive com amigos do poder e suas empresas)…mas isso não vai acontecer…

…Porque a conta será paga, como sempre, pelos que vivem com salários de miséria….e pelos que dependem dos serviços do Estado.

Num Acre menos sem noção política…a plebe organizada estaria nas ruas cobrando o dono gastador do cassino.

J R Braña B.