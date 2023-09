‘Marcha para Jesus…’…com muitas comillas…

Só há um remédio…Evangelho, educação, escola, filosofia, sociologia, matemática, português, química, física quântica, IA Humana…traduzindo: ciência, cultura e política com P na veia…! Esse é o desafio!

Diria Marx, se provocado…: consolo coletivo em favor da superestrutura…

Em tempo: Jogos da Juventude – estudantes/atletas estão neste momento viajando de Rio Branco de busão até São Paulo enfrentando 05 dias na estrada..vários sem grana – no máximo uns trocados conseguidos por amigos e professores em rifas e cotinhas nas escolas estaduais…por que não houve apoio de fato aos estudantes representantes do Acre, que poderiam ter ido de avião?…E vão voltar do mesmo jeito..!Quem liga para jovens estudantes/atletas de escola pública….?Prioridades…

Em tempo 2: delegação do Acre às 19h57, estava ainda passando em Mato Grosso do Sul de busão…Saíram sexta-feira, 8.

Em tempo 3: Os Jogos da Juventude começaram no dia 1º e encerram no dia 16 deste mês(sábado).

J R Braña B.

