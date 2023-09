A Prefeitura de Porto Walter abriu oficialmente neste Domingo (09), o Festival de Praia 2023. O evento acontece na Praia da Várzea, e é realizado pela diretoria de cultura, turismo e lazer.

Toda uma estrutura com estacionamento, amplo espaço para comercialização de comidas e bebidas, área para atendimento de emergência com salva-vidas e profissionais de saúde, além de tendas para os banhistas foram montadas para abrigar a população e visitantes.

Para garantir a tranquilidade do evento a Prefeitura contratou seguranças e teve o apoio da Polícia Militar.

A universitária Maria Eduarda, 19 anos, elogiou a organização do evento. “Muito bem organizado. E claro, a gente aproveita pra se divertir, curtindo o calor e se refrescando nas águas do Rio Juruá”, comenta.

Os hits do verão embalaram a tarde na praia com sucesso de público. Segundo a organização mil pessoas compareceram na abertura do evento onde 24 microempreendedores aproveitam o evento para comercializar produtos e aumentar a renda econômica.

Na abertura, o Prefeito César Andrade destacou a realização da festividade que antecede a 8ª edição do Festival do Milho e agradeceu o apoio voluntário de profissionais na organização do espaço.