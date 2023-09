A informação é da Serasa

Região Norte registra mais de 359 mil empresas inadimplentes em julho, mostra Serasa Experian

Destaque ficou com Pará que marcou o maior número de companhias no vermelho; total nacional foi de 6,55 milhões de CNPJs com contas em atraso (…)

Número de empresas acreanas inadimplentes em julho foi de 14.925, segundo a Serasa.

