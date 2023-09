Francisco João Lúcio Braña, 78, morreu nesta manhã de domingo em Rio Branco.

João Braña, como era conhecido – ficou internado por vários dias no PS e depois no Hospital do Idoso…morreu dois dias após receber alta.

O corpo está sendo transladado para Sena Madureira neste final de tarde onde será sepultado no cemitério da cidade, amanhã, segunda-feira, 18/9.