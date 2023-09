A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTtans comunica, em especial aos moradores do trecho da Rua Rio de Janeiro, entre a Rua Omar Sabino e Rua Jorge Amado, localizado no bairro Floresta, que o sentido de circulação bairro/Centro será interditado para realização de obras estruturantes na via.

Eventuais dúvidas poderão ser esclareciudas pelo telefone: (68) 3214-3318, e-mail: [email protected] ou diretamente na sede da RBTrans, na Rodovia BR-364 (Via Verde), km125 – Corrente. Rodoviária Internacional de Rio Branco, 1° Piso.

Agradecemos a compreensão.

Benício Dias

Superintendente da RBTrans