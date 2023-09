Dep Edvaldo Magallhães:

-Participei na última quinta-feira (21) da posse do nosso vereador Marivaldo Rodrigues, no Bujari. Marivaldo tem história, Marivaldo tem causa. Marivaldo sabe se relacionar com todos. Ele também é firme e tem posição. Tem lado na política e isso é muito importante.

-Tem algumas coisas que a gente não abre mão. E o respeito às pessoas é uma delas. Eu fico muito feliz. Não quero olhar para trás porque acho que nós temos um bom quadro para construir o nosso futuro, a representação futura do nosso partido.

…..

Grifo meu: entrelinhas da mensagem do deputado Edvaldo..vamos pra frente…não adiante ficar olhando para o retrovisor….(PCdoB ajudou tirar o mandato de seu próprio vereador acusado de agressão física a uma colega vereadora na cidade do Bujari).

J R Braña B.

