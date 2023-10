Dep Edvaldo Magalhães

-É importante dizer que nós aprovamos a criação de todas as vagas. Todas! Aliás, as vagas que nós criamos são suficientes para chamar todos os enfermeiros que estão o cadastro de reserva e ainda falta, ainda terá que fazer um outro concurso simplificado para preencher as vagas que existem. Vagas criadas por iniciativa do Poder Executivo. Então, não há nenhuma justificativa para preterição desses que estão no cadastro de reserva. Este foi o acórdão aprovado por unanimidade pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC) e que deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa. (Dep Edvaldo)