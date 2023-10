Divulga O Globo hoje com informações do Sebrae:

Na semana do Dia do Empreendedor, comemorado na quinta-feira, pesquisa do Sebrae traça o perfil dos donos de negócios no Brasil.

Os dados do levantamento mostram que a maior parte dos empreendedores brasileiros, 68%, têm renda de até dois salários mínimos. São quase 20 milhões de empreendedores com essa renda.

(…)

Grifo meu: quase 70% com renda de até dois salários minimos(R$ 2.640 ou 510 Dólares)…,mas a propaganda do empreendedorismo impede as pessoas perceberem esse dado alarmante socialmente.

J R Braña B.