GdA – O governo do Acre iniciou nesta segunda-feira, 9, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e a empresa Procec, a execução da obra de reforço estrutural e elevação da Ponte Metálica Juscelino Kubitschek(que está interditada) sobre o Rio Acre, no Centro de Rio Branco. (…)

Receba as notícias de oestadoacre.com direto no celular... entre na comuna