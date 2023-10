Os uniformes da final da Conmebol Libertadores estão definidos. Após a entidade sul-americana bater o martelo, ambos os clubes terão as suas linhas tradicionais na decisão: o Fluminense jogará de tricolor, enquanto o Boca Juniors atuará de azul. A decisão acontece no dia 4 de novembro, às 17h (de Brasília), no Maracanã.

(…)

________________

O peso da tradição contra a mística sul-americana…

Flu vs Boca.

Prepare-se…

O Fluminense em tricolor, exibindo elegância, enquanto o Boca Juniors em azul, mostrando garra…

Duas filosofias…

Numa final inesquecível…

Em mais um capítulo de glória eterna.

Só podia ser no Maracanã…

by JLab

