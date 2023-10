O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já liberou as notas mínimas e máximas de cada prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, as provas foram aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro.

Ciências da Natureza:

Mínima: 308,7 pontos;

308,7 pontos; Máxima: 875,3 pontos;

Ciências Humanas:

Mínima: 287,5 pontos;

287,5 pontos; Máxima:839,2 pontos;

Linguagens:

Mínima: 269,9 pontos;

269,9 pontos; Máxima: 801 pontos;

Matemática:

Mínima: 336,8 pontos;

336,8 pontos; Máxima: 985,7 pontos;

As notas do Enem, exceto da redação, são calculadas pela Teoria de Resposta ao Item (TRI). Esse método avalia a consistência das respostas dos participantes e, por isso, as notas máximas e mínimas variam a cada edição. Somente na prova de redação do Enem que a nota mínima é de zero e máxima é de mil pontos.

Conforme a última atualização do Portal Nacional da Educação feita no dia 20 de fevereiro, apenas 32 candidatos tiraram nota máxima na prova de redação. No entanto, o Inep não informou os dados oficiais da prova de redação do Enem 2022.

TOTAL DE NOTA MIL (POR UF):

São Paulo – 02

Rio de Janeiro – 08

Bahia – 03

Ceará – 02

Minas Gerais – 06

Rio Grande do Norte – 01

Paraíba – 01

Rio Grande do Sul – 01

Distrito Federal – 01

Alagoas – 01

Pernambuco – 01

Amapá – 01

Piauí – 01

Amazonas – 02

Pará – 01