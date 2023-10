Estão abertas as inscrições para a 13ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Com o tema central “Os desafios de PLDFT num mundo em constantes mudanças”, o evento acontecerá nos dias 26 e 27 de outubro no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo (SP), e terá transmissão ao vivo pela plataforma FEBRABAN TECH – a mesma que recebe as inscrições.

Dividido em 14 painéis nos dois dias de evento, o congresso reunirá profissionais e especialistas do setor bancário e financeiro, representantes de órgãos governamentais e entidades de classe para discutir as melhores práticas, novidades, tendências e novas tecnologias relacionadas à PLDT.

Entre os temas a serem discutidos estarão “os desafios com o financiamento do terrorismo na América Latina e a atuação das organizações criminosas brasileiras e estrangeiras”; “o caminho do dinheiro no Brasil e os meios de pagamento”; “atualizações legislativas, normativas e melhores práticas de PLDFT e os tipos de crimes envolvendo ONGs”.

Já está confirmada a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que fará a abertura do congresso no dia 26, ao lado do presidente da Federação, Isaac Sidney.

Mais informações sobre a programação completa, palestrantes, inscrição e valores estão disponíveis no portal FEBRABAN Tech.

