Não assino embaixo do que fazem essas dezenas de ONGs na Amazônia a serviço dos interesses europeus e norte-americano….Isso sempre foi uma lorota…

Acaba-se com tudo, com a natureza, os índios, as espécies e cria-se uma Ong…

Acaba-se com o povo palestino na Faixa de Gaza e depois vão criar uma Ong para cuidar do povo palestino na Faixa de Gaza (os que sobrarem, se sobrarem…)…percebe…?!

Defendo a Amazônia sob o controle do Brasil e com prioridade para os viventes nativos e os que decidirem viver aqui…com vida digna e dinheiro no bolso…

E aproveito para protestar/questionar contra a entrada iminente de 200 e tantos militares dos EUA para fazerem treinamento, curso na Amazônia…treinamento e curso para quê?…

A CPI das Ongs protestou contra essa vinda, essa invasão dos milicos norte-americanos?

Bem…

É preciso ter estômago de elefante para ouvir os senadores MBittar e Alan Rick falando da fracassada CPI das Ongs no Congresso Nacional…

Logo MBittar, o relator do orçamento secreto de 16 Bilhões de Reais, que não tem condições politicas – nem outras – para questionar o governo Lula e sua relação democrática com inúmeras e diferentes entidades e segmentos da sociedade…inclusive as Ongs…

E Alan Rick…que acha que que tem a solução pro mundo – da cabeça dele – com a sua não política de extrema-direita…gritando e bradando seu fundamentalismo….é patético!

Mais convincente é o governador GladsonC na reunião dos ricos da Lide, do empresário João Dória, preocupados com a Amazônia…né, não?! Eu acho…😂

A Assembleia Legislativa é mesmo a Casa do Povo…da diversidade…aceita a todos democraticamente…ainda bem…que siga assim.

J R Braña B.