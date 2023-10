Hoje saí com Deyse para caminhar no nossa pista particular, pública, aqui no Tropical-Morada, o parque São Franscisco, a 100m de onde moramos…

Depois da caminhada, Deyse me desafiou jogar pedras nas mangas e derrubá-las…

Há décadas não fazia isso…

Cinco pedradas (na verdade, um graveto arremessado) e quatros mangas na mão…

Deyse está impressionada até agora com a áfrica…😂😂😂

Depois fomos passear em duas rodas pelo bairro…

Não há nada melhor nas manhãs de domingo…

J R Braña B.