O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Polícia Militar (PMAC), publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 1º, o resultado preliminar da redação do concurso público para provimento de vagas de Aluno Oficial Combatente e Segundo-Tenente Estagiário de Saúde da PMAC, conforme o Edital n.º 001 Sead/PMAC, de 25 de maio de 2023.

Os classificados estão na seguinte ordem: cargo, número de inscrição e nome do candidato, em ordem alfabética, podendo ser conferido a partir da página 19 do Diário Oficial, ou por meio do link: edital n.º 012 – PMAC – Resultado preliminar da redação – 31-10-2023.pdf.

Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar no período de 3 a 6 de novembro de 2023, no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23.

Para obter mais informações referentes a esse concurso público, o candidato poderá entrar em contato com a organização do certame, por meio do telefone 0800 283 4628, ou do e-mail [email protected].

