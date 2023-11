Por Márcio Batista, professor

Nos dias 06 e 07 de novembro, educadores municipais do Brasil inteiro realizaram suas conferências com o objetivo de avaliar avanços e retrocessos referentes às 20 metas do plano nacional em vigor, além e claro, o redimensionamento das políticas públicas em especial voltadas para o fortalecimento da educação infantil e primeiro segmento do ensino fundamental, competências específicas dos sistemas municipais de educação.

O balanço dos resultados alcançados no último decênio expressa uma estagnação da cobertura de crianças em creches públicas, que deveria atender já em 2024 cinquenta por cento daqueles em idade de 2 e 3anos. Apenas trinta por cento dos alunos têm direito assegurados. Cerca de 2,5 milhões estão fora do atendimento. Mais de 1.200 unidades de educação infantil estão paradas no país.

No que tange ao financiamento da educação, deveríamos chegar no ano vindouro a 10 por cento do Pib vinculado ao setor. Dados de 2022 mostram que apenas cinco ponto cinco por cento do Pib são aplicados nas políticas.

Precisamos fazer o dever de casa. Um projeto de estado-nação pressupõe a indissociabidade da união, estados e municípios numa mesma direcão, articulados, cúmplices de uma ação que coloque a educação como política estruturante de um novo projeto de sociedade.

