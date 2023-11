Do total de dívidas de consumidores inadimplentes negativadas em julho, 59,2% foram regularizadas ou renegociadas em até 60 dias do mês de referência.

Os dados são do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian e mostram, ainda, que as contas cujos valores eram entre R$ 500 e R$ 1.000 foram as maiores contempladas, com 68,0% de pagamentos. Veja no gráfico e na tabela a seguir os dados semestrais em detalhes:

Setor de “Bancos e Cartões” foi o mais contemplado no período.

“Em 2023, o indicador de recuperação de crédito dos consumidores tem performado melhor que o ano anterior, pois desde janeiro, demonstra percentuais maiores que os respectivos meses de 2022. Trata-se de uma tendência impulsionada por fatores macroeconômicos como a redução da inflação, o aumento de postos de trabalho emprego e, mais recentemente, a queda dos juros”, comenta o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

A visão por setores das dívidas sanadas revelou que “Bancos e Cartões” continuou sendo o foco dos consumidores: do total de contas negativadas nesta área, 73,2% foram pagas ou renegociadas em até 60 dias após a negativação em julho. O segmento que menos recebeu pagamentos foi o de “Telefonia” (8,6%). (…)

(…)

