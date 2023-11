Nesta segunda-feira, (13) o governo do Acre oficializou, por meio do Diário Oficial, a convocação para a entrega de documentos e assinatura de contrato dos professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital n° 001/2023 Sead/SEE, datado de 24 de março de 2023.

A convocatória, enumera os projetos, cargos, localidades, classificações, inscrições e nomes dos candidatos, além das respectivas notas.

Os professores convocados têm até o dia 23 de novembro de 2023 para a entrega de documentos.

As declarações necessárias podem ser acessadas tanto no site oficial do estado do Acre quanto no portal da banca organizadora, facilitando o processo para os interessados.

Para esclarecimentos adicionais e orientações sobre o processo, os candidatos podem buscar informações junto à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes pelo telefone (68) 3213-2331. Além disso, a Secretaria de Estado de Administração está disponível pelo e-mail [email protected]para fornecer suporte e assistência.