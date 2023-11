Na por atender às necessidades daqueles que mais dependem dos serviços públicos, a Prefeitura de Rio Branco busca aprovar um subsídio no valor de R$11 milhões junto à Câmara Municipal. O objetivo é garantir a estabilidade da tarifa de ônibus na capital acreana.

O compromisso em atender aos cidadãos reflete-se na manutenção da tarifa, que apesar do aumento substancial do custo do combustível, foi reduzida de R$ 4,00 para R$ 3,50. Enquanto em várias capitais do país o preço das passagens aumentou, em Rio Branco ocorreu o oposto. Segundo estudos técnicos, a tarifa poderia ser de R$ 7,15 atualmente.

Um ponto de destaque é o alívio financeiro proporcionado pelo subsídio, já que a diferença no pagamento das gratuidades garantidas por lei, como o valor subsidiado de R$ 1,00 aos estudantes, agora é assumida pelo Município. Anteriormente, eram os passageiros pagantes que arcavam com essa despesa adicional.

