Números divulgados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) revelam planos de contratações e desafios financeiros entrelaçados…

O levantamento, divulgado nesta segunda-feira, 13, destaca que 35% dos empresários do ramo têm planos de ampliar suas equipes até o final do ano, sinalizando uma projeção otimista.

Os motivos por trás dessas intenções de contratação são diversos, desde o reforço para lidar com a crescente demanda até a necessidade de reorganização e gestão do negócio, juntamente com a busca por renovação do quadro de funcionários e o interesse em expandir e abrir novas unidades.

No entanto, a pesquisa também revela um cenário de equilíbrio delicado, refletido nos números do desempenho financeiro do setor. Enquanto 35% dos estabelecimentos registraram lucro em setembro, 40% mantiveram resultados semelhantes há meses anteriores, mantendo a estabilidade. Por outro lado, um quarto dos estabelecimentos enfrentou prejuízos no mesmo período.

