Na cena musical do Acre, surge uma iniciativa que agrega ritmo, cultura e conhecimento. A Orquestra de Percussão, criada pelo músico percussionista João Gabriel Brito, lança luz sobre a riqueza percussiva de mais de duas décadas de trajetória musical diversificada.

O cerne do projeto é fortalecer a interação entre percussionistas e músicos locais, promovendo uma troca genuína de saberes e fazeres. A expectativa é que esse diálogo intensivo aprimore a técnica, a difusão e o entendimento do ofício da percussão, beneficiando tanto os estudantes quanto a comunidade em geral.

O projeto contempla duas atividades principais. Em primeiro lugar, destaca-se o “Show com a Orquestra de Percussão – Um Passeio pelos ritmos populares brasileiros e afro latinos”, marcado para o dia 17 de novembro, sexta-feira, às 20h, na Escola de Música do Acre. O evento é gratuito e aberto a todos e oferece a emissão de certificado online.

Além do espetáculo, a iniciativa inclui uma palestra educativa no dia 22 de novembro, quarta-feira, das 18h30 às 20h30, também na Escola de Música do Acre. O palestrante, João Gabriel, compartilhará seu conhecimento sobre a percussão popular aplicada em ritmos brasileiros e afro latinos. Uma oportunidade imperdível para os interessados.

Essa iniciativa é possível graças ao financiamento do Fundo Municipal de Cultura de Rio Branco, Edital de Artes.

