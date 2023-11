A edição mais recente do Índice de Proficiência em inglês da EF trouxe dados importantes sobre o domínio global do idioma inglês. Com a classificação de 113 países e territórios, os resultados oferecem uma visão abrangente das habilidades linguísticas em todo o mundo.

O Brasil surge na 70ª posição entre 113 países e regiões avaliados. A classificação evidencia um desafio significativo para o país. Na esfera regional, o Brasil se encontra na 15ª posição entre 20 países latino-americanos avaliados.

A proficiência em inglês é vital, afetando diretamente as oportunidades econômicas, intercâmbios acadêmicos e a participação em setores internacionais.

Investimentos estratégicos em educação, currículos inovadores e programas de imersão linguística podem ser fundamentais para elevar a posição do Brasil nesse ranking global nos próximos anos.

Acre e Rio Branco na rabeira da proficiência em inglês

Embora os resultados sejam desafiadores, eles também fornecem uma oportunidade para reavaliação e compromissos renovados com a melhoria do ensino de inglês no Acre e em Rio Branco. Uma abordagem integrada e focada na educação linguística deve abrir portas para um futuro mais promissor.

