O Sebrae Acre abre suas portas para a celebração da força empreendedora das mulheres durante a Semana Nacional do Empreendedorismo feminino. De segunda-feira (20) a quarta-feira (22), o evento oferecerá uma programação de palestras, rodas de conversa e workshops, destacando temas para mulheres que estão iniciando ou expandindo seus próprios negócios.

Mulheres empreendedoras e aquelas que aspiram iniciar seus empreendimentos são convidadas a participar deste evento singular que visa capacitar, inspirar e criar uma rede de apoio para o empreendedorismo feminino. Localizado no Sebrae Acre, em Rio Branco, o evento é uma colaboração valiosa com o Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura (CMEC), contando também com o apoio de grupos coletivos de empreendedoras, incluindo o”Elas Fazem Acontecer”.

Ao longo dos três dias, os participantes terão acesso a uma variedade de atividades, desde palestras motivacionais até workshops práticos. Entre os temas abordados estão estratégias de vendas, a conciliação do empreendedorismo com a maternidade e a família, orientações sobre como e quando investir, e diversos outros assuntos de relevância para o universo empreendedor feminino.

Destacando a diversidade de talentos e empreendimentos, 37 mulheres terão a oportunidade de expor seus trabalhos e serviços em uma feira que ocupará o hall de entrada do Sebrae. Essa iniciativa não apenas proporciona visibilidade às empreendedoras, mas também cria um ambiente propício para networking e colaboração entre mulheres de diferentes setores.

