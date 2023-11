Neste sábado (18) a secretária nacional de Mulheres Republicanas, senadora Damares Alves (DF), liderou o lançamento da campanha “Mulher, Tome Partido” em um evento realizado no Maison Borgens, em Rio Branco. Organizado pelos deputados federais republicanos Antônia Lúcia (AC) e Roberto Duarte Júnior (AC), o evento atraiu centenas de mulheres de diversos municípios acreanos.

A campanha “Mulher, Tome Partido” é uma iniciativa proposta pela senadora Damares Alves, com a ambição de percorrer todo o território brasileiro, fomentando discussões sobre o papel e a importância das mulheres na política contemporânea.

Durante o evento, a senadora Damares Alves enfatizou o compromisso do partido com a inclusão, expressando seu apoio veemente para que as mulheres se envolvam ativamente na esfera política. Em um discurso inspirador, a líder republicana convocou as mulheres a defenderem causas que transcendem fronteiras partidárias, destacando questões cruciais relacionadas a mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência e, acima de tudo, o bem-estar do Brasil.

Este slideshow necessita de JavaScript.

by JLab

+ Leia mais posts

Desafio educacional: Acre classificado em penúltimo e Rio Branco em último na proficiência em inglês – OEstadoAcre.com

Rádio Justiça… Só música boa… 📀 – OEstadoAcre.com

PSD do Acre recebe a corajosa senadora Eliziane Gama – OEstadoAcre.com