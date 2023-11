O governo federal anunciou hoje a prorrogação do uso da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao estado do Acre, na intensificação das ações de combate aos incêndios florestais e às queimadas que assolam a região. A medida, que estende a presença da Força Nacional até 30 de novembro, foi oficializada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 20.

A operação, que já estava em vigor, contará com o apoio logístico do próprio estado do Acre, o qual se compromete a disponibilizar a infraestrutura necessária à atuação eficaz da Força Nacional de Segurança Pública.

Os números são alarmantes. Somente em 2023, o estado registrou impressionantes 745 focos de incêndio, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O cenário é agravado por um aumento de 127% no desmatamento no Acre entre os anos de 2018 e 2021, quando comparado ao quadriênio anterior.

