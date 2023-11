Dep Edvaldo Magalhães

-Estive reunido com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, nesta segunda-feira (20), em Brasília. Na pauta, os investimentos na modernização das indústrias e as cadeias produtivas no Acre, ou seja: indústrias de base florestal e produção sustentável em áreas antropizadas, culturas permanentes e competitivas de base comunitária. Foi uma conversa proveitosa que renderá bons frutos para o nosso Acre.

(…)

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.