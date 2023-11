Victor Hugo Morales, aquele da narração antológica do gol de Diego que driblou a Inglaterra inteira na Copa do México em 1986 – no começo do seu programa de rádio (AM750), nesta segunda-feira, em protesto contra a vitória do candidato da extrema-direita, Javier Milei, fez um minuto de silêncio e recordou um antigo discurso de Hebe Bonafini(em memória), que foi a principal líderança das Madres de La Plaza de Mayo…

Disse Victor Hugo…:

-Buen día. Por la educación pública, la salud pública, los jubilados, la cultura, las mujeres, la diversidad sexual, las personas con discapacidad, los artistas, los científicos, los más vulnerables: hacemos un minuto de silencio.



E depois do tempo em silêncio, Hebe Bonafini, em discurso dirigido aos jovens: ‘A pátria é o outro’

–Yo quiero decirle a la juventud, que está muy desanimada, que la lucha por la libertad, por la independencia, por la patria, empieza cada mañana cuando nos despertamos. Porque eso es la política. Eso es hacer política. La política se hace desde ahí

-Desde cuando uno se levante y piensa qué va a hacer. Cuando uno piensa qué va a hacer por el otro, está pensando en la patria. Porque el otro es la patria. Al que le falta todo. Al que no tiene nada. El que no tiene ni ganas ni de protestar a veces”.

Muito contundente esse trecho da fala histórica de Hebe…Quando você levanta e pensa no que vai fazer…quando pensa em fazer pelo outro, está pensando na pátria…porque a pátria é o outro, que falta tudo, que não tem nada, e que, às vezes, nem vontade de protestar tem.



Grifo meu: Victor Hugo, pra mim foi e é, porque continua vivo, o mais talentoso narrador de futebol de rádio das Américas…é um narrador de futebol culto…o que é difícil encontrar no Brasil.

J R Brana B.

