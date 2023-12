GdA – Lideranças ambientais de países que possuem florestas tropicais estiveram reunidas nesta quarta-feira, 6, no Pavilhão Nature Positive, na COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes, para uma discussão técnica sobre como o financiamento de carbono pode apoiar NDCs e uma ação climática ambiciosa na natureza.

(…)

Convidada para discorrer sobre o assunto representando os estados da Amazônia Legal, a secretária de Estado do Meio Ambiente do Acre (Sema), Julie Messias, que também é presidente da Força-Tarefa de Clima e Florestas dos Governadores, Brasil e presidente do Fórum de Secretários da Amazônia Legal, falou que o Acre, embora seja um estado pequeno e que está na Amazônia, foi audacioso a ponto de ser pioneiro na implantação do projeto de REDD+ que, desde 2012, está em execução trazendo excelentes resultados.

“Temos um projeto que vem sendo executado, o Programa REM do Banco Alemão KFW, que remunera os resultados obtidos na redução das emissões de CO2”, afirmou.

(…)

