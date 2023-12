PMRB – O dia começa bem cedo no galpão. Antes mesmo das 6 horas da manhã a equipe responsável já está conferindo cuidadosamente os itens e organizando nos caminhões. Tudo passa por um rígido controle. É daqui que saem os móveis e eletrodomésticos que vão chegar até quem perdeu o que tinha na alagação e foi mapeado pela Defesa Civil e cadastrado dentro dos critérios da Assistência Social para ser beneficiado pela Prefeitura de Rio Branco com o Programa Recomeço Para Famílias 2023.

Uma ação solidária e inédita da gestão pública para repor o que as famílias perderam para as águas das cheias e enxurradas dos rios e igarapés e ainda não tiveram condições de comprar novamente.

As geladeiras, os fogões com botija de gás, os tanquinhos, as camas e os guarda-roupas estão sendo entregues de casa em casa em um verdadeiro mutirão coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e que agora ganha reforço com a ajuda de homens do 4º Batalhão de Infantaria e Selva (BIS).

“Esse projeto é tão importante para a Prefeitura de Rio Branco, que é o projeto recomeço, levando dignidade, levando esperança àquelas pessoas que perderam a maior parte das suas coisas ou algumas famílias que perderam tudo pela enxurrada ou pela alagação. Hoje nós estamos aqui dando continuidade no bairro de Taquari contando com o apoio do 4º BIS, que é um parceiro da prefeitura. Sensação de dever cumprido e o semblante de esperança e dignidade que a nossa gestão tem levado a várias famílias da nossa cidade”, explicou o diretor de Assistência Social da SASDH, Ivan Ferreira.

