O todo-poderoso ministro da Casa Civil do gov Lula, ministro Rui Costa, curte um post deste blog de fim de mundo…

O post foi o ‘Brasil ressurge das cinzas, mostra Data Folha’

Quem avisa é a Perpétua…

Grifo meu: agradeço a todos os navegantes,… que são os que realmente nos ajudam a chegar bem longe…oestadoacre é fulcral na mídia local por sua clareza no dia a dia….explicando o básico das notícias do Acre e do Brasil para os leitores desatentos….isso é inédito na imprensa do Acre….alguns torcem o nariz…aceitem ou curtam…

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.