PMRB – A Praça da Revolução se transformou em um verdadeiro cenário de conto de fadas com o aguardado acender das luzes do Natal de Vida, Esperança e Dignidade da Prefeitura de Rio Branco. O evento, que marcou o início oficial das festividades natalinas na capital, encantou à população com uma exuberante decoração luminosa. A medida que a noite caía, a expectativa crescia entre os presentes, que aguardavam ansiosos pelo espetáculo de cores e brilho.

A servidora pública Tamires Sousa disse que para ela é motivo de muita emoção relembrar o nascimento de Jesus.

“Nosso prefeito mais um ano está abrilhantando a nossa cidade, cada vez mais superando nossas expectativas deixando a cidade cada ano mais bonita.”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, chegou à praça e foi recebido com carinho pelas crianças, famílias e por todos os visitantes.

“Nós temos a certeza absoluta que esse Natal será um Natal com as luzes apresentadas aqui, com o modelo que a gente aprontou para esse ano, bem mais bonito que o ano passado e vai ser espalhado para toda a cidade”, enfatizou.

(…)

