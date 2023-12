O senado analisa e deve aprovar nesta quarta (oestadoacre.com transmite) a indicação do presidente Lula para ministro do STF, do professor, ex-juiz federal, governador duas vezes do MA, Flávio Dino.

Melhor nome não haveria neste momento em que atravessa o Brasil.

Lula se desfaz de seu melhor ministro para que ele fortaleça a Corte maior da justiça brasileira.

(Lembremos que é sempre bom…que foi essa Corte, depois de seus equívocos iniciais com a lava jato lá atrás, que garantiu, via ministro Alexandre de Moraes no TSE, as últimas eleições democráticas e seguras no nosso país…)

Não é à toa, também, que a extrema-direita bolsonarista está em polvorosa com a iminência do professsor Flávio Dino ministro do Supremo….

O Acre tem direito a voto dos seus três senadores atuais.

Dois, já sabemos, como vão voltar…

….Vão votar com a ira, movidos e empurrados pelo fígado bolsonarista – em estado de cirrose crônica…Serão dois votos amarelados que ficarão depositados e esquecidos no basurero da história…

O voto do senador Petecão, ao contrário, será no professor Flávio Dino para ministro do STF.

-Sim, Braña. Voto com o Dino – me disse nesta noite.

Não resta dúvida que esse será o voto político certo mais importante de Petecão no senado em toda sua trajetória política.

Um voto histórico para o Brasil civilizado e que o Acre democrático (e civilizado), a partir de amanhã, deve reverenciar.

J R Braña B.

