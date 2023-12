PMRB – O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom anunciou, nesta quarta-feira (13), pelo segundo ano seguido, um abono de Natal a todos os servidores públicos municipais efetivos e temporários.

(…)

Prefeito Bocalom a oestadoacre nesta noite:

-Abono será de R$ 1.000 para 7.100 servidores (num total de R$ 7,100 milhões)

(…)

Durante a coletiva o gestor foi perguntado se está cumprindo promessa de campanha. Ele disse que conceder este tipo de abono aos trabalhadores do município é mais que uma promessa é uma valorização para àqueles que ajudam a municipalidade.

“Eu diria que não foi correção, foi uma justiça salarial, porque a gente pegou cada categoria que tinha problemas, exemplo, médico, como é que médico ia trabalhar com um salário de menos de dois mil reais na carteira, elevamos para nove mil. Então, assim a gente fez com que todos os trabalhadores, cumprimos o salário, o piso da educação e dos enfermeiros, da educação ainda vieram mais 15% que poucas prefeituras no Brasil deram”, explicou o prefeito.

O gestor destacou os resultados positivos de uma gestão financeira sólida que permitiu a concessão de mais um abono aos servidores municipais. Ao longo de três anos, a administração municipal implementou ações estratégicas, como programas de Refinanciamento (Refis), proporcionando à população a oportunidade de regularizar débitos com o fisco municipal.

A colaboração entre a prefeitura e os cidadãos resultou não apenas em três anos consecutivos de Refis, mas também em melhorias significativas nas receitas do município. O secretário municipal de Finanças do município, Wilson Leite disse que o segredo para tudo que está ocorrendo com as finanças do município, é não gastar além do que se arrecada.

“Isso com certeza melhorou as receitas do município. O município também não gasta além do que arrecada, isso é um fator positivo. Nós temos controle sobre os gastos com o pessoal. O nosso endividamento é o terceiro menor dentre as capitais. Então a gente tem uma liquidez, um saldo financeiro nas contas do município muito bom”.

O prefeito ressaltou que os investimentos em infraestrutura foram consideráveis durante a gestão atual, com melhorias em vias urbanas, saneamento e abastecimento de água. Projetando o futuro. É esperado que esses esforços se intensifiquem no próximo ano, consolidando o compromisso da administração com o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade. A estabilidade financeira alcançada é a base para o progresso contínuo, garantindo que a cidade de Rio Branco continue trilhando o caminho de crescimento e investimento, já que um estudo recente divulgado pelo Tesouro Nacional coloca a capital acreana como a terceira menos endividada do país.

“Com esse dinheiro na praça, mais de sete milhões de reais, vai gerar trabalho, vai gerar emprego, vai fomentar a nossa economia local”, concluiu o gestor.

