Hoje, às 15h (Brasília), o estádio Cidade dos Esportes Rei Abdullah será palco da estreia do Fluminense no Mundial de Clubes da FIFA 2023. O adversário é o Al-Ahly, do Egito, num confronto de alto nível…

O tricolor chega embalado…

Em seguida, um vídeo do Goleiro Fábio, camisa 1 da equipe… Registre-se e assista no Acre World…

by JLab