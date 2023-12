A LOA (Lei Orçamentária Anual) prevê R$ 53 bilhões nas três modalidades de emenda: são R$ 25 bilhões para as emendas individuais, R$ 11,3 para as emendas de bancada e R$ 16,6 para as emendas de comissão.

(…)

Grifo meu: é o que dá eleger um Congresso patronal(senadores e deputados) que prioriza emendas para seus currais eleitorais…tudo se agigantou com o Orçamento Secreto inaugurado no desgoverno Bolsonaro…E o pior: os currais eleitorais, as pessoas que vivem nesses municípios, do Acre, inclusive, nunca melhoram de vida.

Grifo meu: o Congresso patronal corta da saúde, do Fies, do social…e o país que se exploda…

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.