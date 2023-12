G1 – Jogadores do Rosário Central e do River Plate exibiram na noite desta sexta-feira (22) uma faixa mostrando a posição da Associação de Futebol da Argentina (AFA) sobre o “decretaço” anunciado pelo novo presidente Javier Milei.

–O futebol não tem necessidades nem urgências, diz a faixa.

(…)

Grifo Meu: os jogadores de futebol (e de outros esportes) da Argentina são esclarecidos e politizados…não ficam com cara de paisagem com os horrores que começam a ver no país…

Grifo meu 2: Decreto do governo de extrema-direita desregulamenta economia do país e modifica ou revoga mais de 350 normais…tudo contra os assalariados e trabalhadores em geral.

Grifo meu 3: o Mercado Livre, empresa argentina que o Brasil todo conhece, é uma das beneficiadas com o decreto de extremista Javier Miley…Como sempre a casta econômica se dando bem.

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.