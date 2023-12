GdA – O Tribunal de Justiça do Acre, em conjunto com o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e a Polícia Penal, e com o apoio do Ministério Público do Acre, realizou, nesta terça-feira, 26, uma ação especial de Natal para detentas que cumprem pena na Unidade Penitenciária Feminina de Rio Branco.

Na oportunidade, as mulheres puderam se expressar por meio da música e receberam palavras de incentivo das autoridades presentes. Cada detenta também recebeu um panetone, para comemorar a data.

(…)

