Rio Branco, celebrou recentemente o evento “Exporta Mais Amazônia” da Apex Brasil. Com a participação de 20 compradores internacionais interessados no potencial da região Norte, o evento não só reforçou a posição estratégica de Rio Branco como um centro de negócios global, mas também prevê um impulso econômico significativo nos próximos 12 meses, com transações que superam os R$ 50 milhões.

O evento evidenciou a diversidade e riqueza dos produtos amazônicos, buscando promover oportunidades internacionais para empresas da região. Além de quebrar a narrativa centrada na exploração de recursos naturais, apresentou uma ampla gama de itens, desde até inovações tecnológicas sustentáveis.

A presença de 20 compradores internacionais destaca o interesse global em curso na Amazônia, não apenas como um reservatório de biodiversidade, mas também como um centro de inovação e desenvolvimento sustentável. Empresas locais ganharam visibilidade e estabeleceram acordos.

OEstadoAcre ressalta que a exposição internacional no evento é vital para criar parcerias duradouras e consolidar a presença da Amazônia nos mercados globais na nova era de oportunidades.

