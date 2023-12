O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta sexta-feira (29), a liberação de R$ 800 mil para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, recurso destinado à implantação de um projeto moderno de iluminação pública em LED no município. Informou que o valor é referente ao pagamento da 1ª parcela de uma emenda de sua autoria via Programa Calha Norte, no valor total de R$ 4,4 milhões.

“Acredito que esse investimento na iluminação pública do município não apenas garantirá maior segurança para a população que transita nas vias urbanas durante a noite, mas também proporcionará redução de custos de manutenção, impulsionando o desenvolvimento econômico e social, além de atrair mais turistas para a cidade”, declarou.

De acordo com o senador, somente em 2023 ele destinou quase R$ 24 milhões em emendas para novos investimentos em Cruzeiro do Sul. Destacou que. desse total, R$ 15,7 milhões já foram depositados na conta da prefeitura e foram utilizados em ações de saúde, na aquisição de kits de energia solar destinados aos ribeirinhos, na construção da Creche Modelo, na compra de maquinários, em melhorias na infraestrutura urbana e rural, na comercialização de produtos e em novas obras.

(…)

grifo meu: a vida é pra ter melhorado em Cruzeiro com essa dinheirama toda indicada apenas por um parlamentar(Petecão)…se não melhorou, tem alguma coisa errada…são pelo menos US$ 5 milhões (Dólares).

J R Braña B.

